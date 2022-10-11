США начали против Китая "микрочиповую войну"

Накануне ХХ съезда КПК, на котором Си Цзиньпин может быть переизбран на новый срок, США ввели ограничения на продажу полупроводников китайским компаниям.

США ввели строгие ограничения на продажу чипов Китаю, заявили в администрации американского президента Джо Байдена. Это решение ожидалось, но стало одним из самых жестких видов американских торговых санкций: компаниям запретят поставлять в Китай микрочипы, оборудование для производства микросхем и т.п. продукцию без одобрения США.

Запрет введен как с целью политического удара по Си Цзиньпину, так и с целью сдержать развитие Китая в области искусственного интеллекта, цифровизации, информационных технологий. Ожидается, что новые ограничения серьезно ограничат деятельность китайских производителей микросхем, таких как Semiconductor Manufacturing International, Yangtze Memory Technologies и ChangXin Memory Technologies.

Замминистра торговли по промышленности и безопасности США Алан Эстевес сказал, что нужно помешать военным и разведывательным службам Китая. Также санкции нацелены на сдерживание таких военных программ, в которых используются суперкомпьютеры для моделирования ядерных взрывов, наведения гиперзвукового оружия и создания сетей для наблюдения за населением.

The New York Times пишет, что в области чипов будет введен самый жесткий экспортный контроль за последние десять лет, сравнимый с санкциями администрации Дональда Трампа против Huawei, но теперь они еще шире. Санкции направлены на то, чтобы вообще лишить Китай возможности производить чипы самостоятельно.

Некоторые эксперты оценивают этот шаг Вашингтона как начало курса на создание собственной технологической зоны, максимально отделенной от третьих стран, конкурирующих с США в информационных технологиях. Если в 1990 году доля США в мировом производстве чипов была 30%, то сегодня около 12%. Принятый закон предусматривает снижение зависимости от поставок ключевых видов комплектующих. Предусмотрено финансирование в размере $280 млрд на десять лет, которое будет направлено на наращивание внутреннего производства, а также на исследования в области квантовых технологий, искусственного интеллекта, чистой энергии и нанотехнологий.

В сентябре китайская SMIC начала массовый выпуск микросхем по топологии 14 нм без использования зарубежных технологий и сейчас постепенно осваивает 7 нм и 5 нм. Хотя это в основном прежние технологии, для Китая переход на собственное производство микросхем – уже большой успех.

Новые санкции введены всего через несколько дней после того, как Пентагон добавил еще 13 китайских фирм, включая производителя беспилотников DJI и компанию по наблюдению Zhejiang Dahua Technology, в черный список фирм Китая, связанных с военным сектором.

Китайское англоязычное издание Global Times пишет, что правительство США оказывает давление на азиатские страны и регионы, особенно на Тайвань, с целью ослабить производство чипов на материковой части Китая, потому что попытки США переманить азиатские чиповые компании с рынков материкового Китая оказались безуспешными. Тайваньские власти уже "взяли под козырек" указания из США и заверили, что будут их неукоснительно выполнять. При этом основной рынок тайваньского региона по-прежнему находится на материковом Китае.

Около 38% экспорта Тайваня составляет экспорт полупроводниковых интегральных схем. И около 58% было экспортировано в Китай, так что это решение может ударить в первую очередь по Тайваню. Также давление США на тайваньские компании, производящие чипы, окажет большое давление и нарушит глобальные цепочки поставок полупроводников, еще больше ускорив рост цен на чипы и подстегнув глобальную инфляцию, считают в Поднебесной.

Китай ожидаемо осудил действия США, напомнив о нарушении правил рынка. Гегемония США в науке и технологиях наносит ущерб другим странам, но только укрепит волю и способность Китая отстаивать собственные интересы в науке и технологиях. А сами санкции свидетельствуют о снижении влияния США.

Китаевед Николай Вавилов ранее прогнозировал, что США могут специально подстегнуть Китай к тайваньской операции, введя запрет на продажу чипов. Причем в силовой операции по присоединению Тайваня заинтересованы как власти Китая, так и власти США.