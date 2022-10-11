11 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дмитрий Пумпянский попал под санкции Новой Зеландии

Новая Зеландия включила в санкционный список миллиардера и бывшего бенефициара ТМК Дмитрия Пумпянского. Теперь предприниматель не сможет посещать страну, а его счета в Новой Зеландии, если таковые имеются, будут заморожены.

На сайте Министерства иностранных дел страны также указаны еще 50 бизнесменов и 24 человека, связанных с присоединением ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ: все они также попали под санкции.

Также введен запрет на экспорт и импорт роскоши: из Новой Зеландии запрещено вывозить новозеландское вино и морепродукты. Обратно нельзя провозить российскую водку и икру. Ограничения распространяются и на нефтегазовую сферу.

Напомним, что на днях правительство Японии также ввело санкции против Дмитрия Пумпянского и еще 79 человек и 9 российских организаций.

Теги: Пумпянский, санкции, Новая Зеландия



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