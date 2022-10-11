11 Октября 2022
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Происшествия Москва
Фото: Facebook

Baza: в Москве задержали депутата Мосгордумы и внука Геннадия Зюганова

В Москве полиция задержала депутата Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова. 34-летний парламентарий приходится внуком лидеру российских коммунистов. Оказалось, что дело в неоплаченном бензине.

По данным Telegram-канала Baza, Зюганова-младшего задержали 8 октября, он ехал в своей Infiniti по Кутузовскому проспекту.

Мужчина был шокирован задержанием. Оказалось, что проблема в неоплаченной заправке, которую Леонид Зюганов совершил еще 24 сентября на АЗС "Роснефть".

По данным "Базы", политик приложил свою карту к терминалу оплаты, не дождался положительного ответа и уехал. Зюганов утверждает, что слышал звуковой сигнал терминала, поэтому спокойно уехал, тем более, что его никто не остановил.

Теги: леонид зюганов, задержание, заправка, оплата



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