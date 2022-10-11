11 Октября 2022
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Общество Москва
Фото: кадр видеозаписи

В столичном дептрансе назвали фейком видео с надписью о Крымском мосте в центре Москвы

В пресс-службе департамента транспорта московской мэрии назвали фейком надпись, которая, якобы, появилась на медиаэкране Смоленского метромоста в центре столицы.

"По некоторым телеграм-каналам гуляет видео, в котором на медиаповерхностях Смоленского метромоста показывали надпись некорректного содержания. Это видео — монтаж, обыкновенный фейк. Таких сообщений на экранах, конечно же, не было", - говорится в сообщении дептранса.

В ведомстве сообщили, что видео с "фейком" передали службе безопасности для проведения проверки.

Среди опубликовавших видео была Ксения Собчак. В ее Telegram-канале появился пост с мостом, на котором была надпись о "заминочке на Крымском мосту".

Теги: фейк, метромост, москва



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