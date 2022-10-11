Командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО встречает 56-летие на боевом посту

Сегодня 56-летие отмечает командующий объединенной группировкой сил в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

Он родился 11 октября 1966 г. в Новосибирске. Суровикин – кадровый военный, выпускник Омского высшего общевойскового командного училища, начавший службу еще в рядах Вооруженных Сил СССР. Прошел военные конфликты в Таджикистане (в составе российского контингента) и Северном Кавказе, в 2002 г. с отличием закончил Военную академию Генштаба. В 2002-04 гг. командовал 34-й мотострелковой дивизией, дислоцированной в Екатеринбурге, затем был командиром гвардейской 42-й дивизии в Чечне, служил на различных командных и штабных должностях. С октября 2013 г. возглавил войска Восточного военного округа.

В 2017 г. был назначен руководителем действий российских вооруженных сил в Сирии. С 31 октября 2017 г. – командующий Воздушно-космическими силами России. По мнению ряда наблюдателей, это назначение следовало рассматривать как "награждение за достойную службу в Сирии": возглавив группировку, он смог качественно повысить уровень взаимодействия наземных сил, авиации, ПВО и космической группировки. А достичь существенного перелома в борьбе с радикальными исламистами удалось именно при генерале Суровикине. Генерал был четвертым командующим группировкой войск в Сирии.

О том, что Сергей Суровикин – прекрасный офицер с наличием обширного боевого опыта, говорят многие. А в Сети до сих пор гуляют воспоминания сослуживцев о реальных действиях генерала в Таджикистане и Чечне. Рассказывают, после одного из боестолкновений, которое закончилось гибелью группы разведчиков из возглавляемой им 42-й дивизии под Грозным, Суровикин поклялся уничтожить за каждого из погибших по трое боевиков. Спустя какое-то время было подсчитано, что Суровикин и его подчиненные "рассчитались" с бандитами в соотношении 1:4.

8 октября 2022 г. министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.