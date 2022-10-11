11 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Депутат Вихарев помог с благоустройством дворовой спортплощадки в Екатеринбурге

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог с благоустройством спортивной площадки для жителей Орджоникидзевского района.

Как написал парламентарий в своих соцсетях, жильцы дома на ул. Стачек, 70 долгое время не могли самостоятельно сделать резиновое покрытие, поскольку на счету дома было недостаточно средств. Теперь же на площадке совершенно безопасно смогут играть как дети, так и взрослые, не опасаясь травм или ушибов.

Спортивная площадка на ул. Стачек в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Спортивная площадка на ул. Стачек в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Напомним, не так давно помощь депутата потребовалась местному клубу единоборств "Кодокан", чей спортзал пришел в негодное состояние. Алексей Вихарев часто окликается на просьбы помочь с организацией пространств для молодого поколения. Так, в августе депутат помог с благоустройством очередной детской площадки, где старые конструкции уже стали считаться опасными для школьников.

Теги: Екатеринбург, Вихарев, спортплощадка



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