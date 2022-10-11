Мобилизованные жители Челябинской области могут оставить своих животных в приютах

В Челябинской области два государственных приюта для бездомных животных готовы принять на временное содержание собак и кошек мобилизованных жителей, если за ними некому ухаживать, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Приюты находятся в Агаповском и Сосновском районах.

Как рассказала руководитель ОГБУ "Агаповская ветстанция" Наталья Козлова, с начала призыва уже было двое обратившихся. Приют принял двух собак на содержание, пока их хозяева проходят военную службу по призыву. "Мы просим предъявить повестку, чтобы в дальнейшем обосновать свои расходы, и заключаем с владельцем животного договор о безвозмездном оказании услуг на период содержания животных в приюте, пока человек не вернется со службы", - сообщила она.