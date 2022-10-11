Новая Зеландия ввела санкции против бизнесменов и чиновников из России

Новая Зеландия ввела очередные санкции против России, которые затронут 51 гражданина и 24 должностных лица, связанных со вступившими в состав РФ территориями. Об этом сообщила глава МИД страны Нанайя Махута.

Среди попавших в санкционных список числится российский миллиардер Александр Абрамов и члены его семьи, пишет Regnum. Абрамов является акционером компании Evraz.

Под санкции также попали глава РЖД Олег Белозеров, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава «Норникеля» Владимир Потанин, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, экс-глава "Лукойла" Вагит Алекперов и другие.

Ранее Новая Зеландия ввела санкции в отношении более чем 650 российских граждан, включая президента РФ, председателя правительства, министра обороны, главы МИДа, депутатов Госдумы, а также в отношении 55 крупнейших российских предприятий и организаций.