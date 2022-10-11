Турция и Азербайджан в два раза увеличат мощность Трансанатолийского газопровода

Турция и Азербайджан увеличат мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP). По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это необходимо сделать "для обеспечения энергобезопасности Европы".

TANAP – газопровод в обход России, идет из Азербайджана через Грузию в Турцию, далее - в Грецию, откуда уже попадает в Западную Европу.

Предполагается, что мощность газопровода будет увеличена в два раза – с 16 до 32 млрд кубометров газа в год. Для сравнения: средняя мощность "Северного потока" в прежние года составляла около 55 млрд кубометров в год.

"События в мире свидетельствует о том, что Турция незаменима для Европейского Союза и европейского региона", - заявил накануне Эрдоган.