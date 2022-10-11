11 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Люди, которые годами говорили с трибун, должны начать что-то делать: Пригожин рассказал об истинной пользе и служении Отечеству

Ситуация на Украине должна сплотить российское общество. Ответственными за консолидацию должны стать авторитетные политики, уверен предприниматель Евгений Пригожин.

Он обратил внимание, что много лет ряд политиков, депутатов и чиновников призывали начать активно действовать на Украине. Однако, когда началась спецоперация, часть из них так и продолжила «говорить с трибун» вместо того, чтобы реально принести помощь Родине. Пригожин высказал свое мнение по поводу таких людей. Комментарий публикует пресс-служба компании «Конкорд».

«Те люди, которые годами говорили с трибун, должны начать что-то делать. Где эти сплочённые коммунисты из КПРФ, где радеющая за Россию ЛДПР, которая оставшись без Жириновского превратилась в «клоунаду». Я уже не говорю про партию «Родина», которую я, в своё время сдуру поддержал, надеясь воспитать из них настоящих патриотов. А в итоге, в том числе благодаря бегловским фальсификациям, остались только призывы пожилого «фрика» снести бордели для черепашек в Нидерландах. Как будто черепашки поклялись в верности только ему», — обратил внимание предприниматель.

Но, по словам Пригожина, в России есть люди, с которых можно брать пример патриотизма. Среди них глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, публицист Захар Прилепин, лидеры «Единой России» Андрей Турчак, Виталий Милонов, Николай Валуев и другие депутаты.

«Поэтому господ «говорунов» призываю собраться в кучу и возглавить подразделения типа ЧВК «Вагнера», — добавил Пригожин.

Бизнесмен считает, что такие люди способны держать в руках автоматы или «хотя бы саперные лопатки». Те же, кто обладает организаторской жилкой, и вовсе должны возглавить подразделения типа «ЧВК Вагнера». Только так можно показать свое истинное служение Отечеству.

Теги: пригожин, чвк вагнер, патриотизм



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