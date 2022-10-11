Пермяк судится с военкоматом из-за отсутствия медкомиссии при частичной мобилизации

Пермяк судится с военкоматом из-за отсутствия медкомиссии при частичной мобилизации. Об этом в своем telegram-канале рассказал общественник Денис Галицкий, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что суд отказал истцу в иске, потому что истец не жаловался на состояние здоровья в военкомате или сборном пункте и не предъявил медицинских документов о заболеваниях.

"Пермяк получил повестку о явке с вещами в военкомат для мобилизации. Никакой проверки состояния здоровья не предполагалось. Иск о признании незаконным бездействия комиссариата по проведению военно-врачебной экспертизы был подан за час до назначенного времени через интернет на сайте ГАС Правосудие. Военкомат доставил пермяка на сборный пункт, но в итоге, прямо перед погрузкой в автобусы его признали не подлежащим мобилизации по иным основаниям. Иск был рассмотрен в суде на прошлой неделе. Ответчики ссылались на некое положение, утвержденное замминистра обороны и имеющее гриф "ДСП". Мотивированное решение стало известно сегодня — суд согласился, что имеет значение отсутствие жалоб на состояние здоровья", - сообщил Галицкий, пообещав, что решение будет обжаловано поскольку обязательное прохождение военно-врачебной комиссии прописано в федеральных законах.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на члена президентского Совета по правам человека Кирилла Кабанова, ранее региональные омбудсмены также сообщали в СПЧ о жалобах на отсутствие медкомиссий при мобилизации. В связи с этим совет готовит обращение в правительство и Минобороны с "перечнем обоснований" в пользу установления медицинского контроля за призванными резервистами.

"Перечень оснований" в пользу проведения медкомиссий при мобилизации рассмотрит во вторник. После его обсуждения и утверждения документ будет направлен в правительство и Министерство обороны.

По словам Кабанова, военное ведомство "не реагирует" на жалобы мобилизованных об отсутствии медкомиссий, в то время как данная процедура укладывается в "заявительный порядок".

"Такой порядок предполагает, что человек, если считает, что у него имеются хронические заболевания, может подать заявление на прохождение медкомиссии, но в регионах люди не успевают ее пройти. Поэтому мы имеем случаи призыва людей с тяжелыми хроническими заболеваниями или неподтвержденной инвалидностью, которую могла бы подтвердить комиссия", — приводит издание слова Кирилла Кабанова.