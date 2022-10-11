11 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба РЖД

Поезд Деда Мороза посетит Екатеринбург 1 декабря

Фирменный Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 1 декабря, сообщает пресс-служба РЖД. Уральская столица станет 27-м городом в маршрутном листе главного символа Нового года.

Стартует состав 22 октября из Великого Устюга. За 85 дней путешествия поезд проедет более чем через 130 городов, однако остановится только в 73-х. Обратно в Великий Устюг возвращение запланировано на 15 января 2023 года. По словам заместителя гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрия Пегова, в этом сезоне на маршруте поезда много небольших городов, потому и было принято решение делать остановки не только в мегаполисах, но и малых городах и населенных пунктах. Из-за этого пришлось немного сократить продолжительность стоянок. Но несмотря на это, в рамках каждой предусмотрена праздничная развлекательная программа.

"Поезд Деда Мороза" – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. В составе поезда в этом году будет 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон "Сказочная деревня" для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т. д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков", – отмечают в пресс-службе.

Помимо развлекательной программы на стоянке поезда, запланирована и отдельная программа по билетам, которая также включает в себя и встречу с Дедом Морозом, чаепитие и подарки. О деталях и покупке билетов, которая стартовала 10 октября, можно узнать подробнее на сайте РЖД.

Теги: поезд Деда Мороза, маршрут, Екатеринбург



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