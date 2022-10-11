На Южном Урале подросток "заминировал" объект социальной инфраструктуры

В Миассе 15-летний местный житель разместил в интернете ложную информацию о намерении совершить действия, представляющие угрозу для объекта социальной инфраструктуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Известно, что подросток воспитывается в полной и благополучной семье, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Сейчас с ним и его семьей проводится профилактическая работа.