За три недели мобилизации рестораны потеряли 10-30% гостей и выручки

За три недели, прошедшие с начала мобилизации, российские рестораторы зафиксировали снижение числа гостей и падение выручки на 10-30%, передает РИА Новости.

"По нашим оценкам, гости переходят к сберегательной модели поведения. На данный момент сложно делать прогнозы по восстановлению показателей", — говорит совладелец сети ресторанов Black Star Burger Юрий Левитас.

Владелец Tataev Family (рестораны Cape, "Ткемали", Coba) Никита Татаев также отметил падение количества посетителей — на 30% и более.