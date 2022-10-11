11 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Трех Олегов задержали после попытки взорвать банкомат в уральском поселке

Полиция задержала трех уральцев, после попытки взорвать банкомат, установленный в магазине "Магнит" в п. Горноуральский. Всех троих мужчин зовут Олег и каждый из них ранее уже был судим. Познакомились же задержанные во время работы на стройке в Екатеринбурге.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, злоумышленники в медицинских масках посреди ночи взломали дверь магазина, проникли внутрь и попытались подорвать банкомат с помощью газа. Таким образом мужчины хотели быстро заполучить более 1 млн рублей.

Баллон с пропаном, с помощью которого пытались взорвать банкомат в поселке Горноуральский(2022)|Фото: В.Н. Горелых

"Любители чужих денег и красивой жизни придумали план, как за несколько минут стать богатыми. Чтобы воплотить в жизнь свою мечту, уральские гангстеры принесли с собой большой баллон с пропаном в надежде на то, что именно он поможет без особых проблем сорвать солидный куш. Злоумышленники подготовили объект покушения для подрыва, спрятались, закрыв уши от предстоящего мощного хлопка. Но фортуна в тот день была явно не на их стороне. Что-то пошло не так и газ не взорвался. Кроме того, как назло сработала охранная сигнализация. Криминальные компаньоны быстро сообразили, что пора, как говориться, "рвать когти", чтобы не распрощаться со свободой. После чего нападавшие спешно ретировались, бросив на месте происшествия к радости сыщиков все вещественны доказательства, которые в последствии и помогли оперуполномоченным выйти на их след", - отметил полковник Горелых.

По его словам, грабителей удалось задержать в Среднеуральске по их месту жительства. Задержанные сразу сознались и согласились содействовать следствию. Возбуждено дело по ч.4 ст.158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере). За свою неудачную попытку обогатиться все трое могут получить до 10 лет заключения.

Обвиняемый в попытке взорвать банкомат в поселке Горноуральский(2022)|Фото: В.Н. Горелых

"Невольно вспоминается фраза из произведения гения русской классики Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане". Перефразируя ее по отношению к подозреваемым, получается: Три Олега под окном, крали деньги вечерком. Кабы они были богаты, приготовили бы пир. Но фортуна отвернулась и теперь они в сизо. Сейчас сыщики проверяют "святую" троицу на причастность к другим преступлениям, совершенным в Свердловской области и в иных субъектах нашей страны за последние годы", - резюмировал Валерий Горелых.

Теги: Олег, банкомат, взрыв, Горноуральский



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