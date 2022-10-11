11 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК Москва
Фото: Накануне.RU

Названа военная специальность, с которой чаще всего мобилизуют в Москве

Чаще всего в Москве под мобилизацию попадают люди, являющиеся мотострелками по военной специальности. Они являются самыми востребованными для эффективной реализации задач призыва, заявил заместитель военкома столицы полковник Максим Локтев.

"В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки", - цитирует Локтева ТАСС.

Также он добавил, что столичные военкоматы работают "на пределе своих сил и возможностей, с максимальной эффективностью".

Теги: мотострелок, военно-учетная специальность, военкомат, москва



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