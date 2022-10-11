11 Октября 2022
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Экономика За рубежом

ЕК оценила стоимость новых санкций против России в 123 миллиарда евро

После введения восьмого пакета санкций в отношении России стоимость торговых ограничений для стран Евросоюза составит порядка 123 млрд евро, сообщает РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК). Это более 40% всего прошлогоднего оборота товаров и услуг между РФ и ЕС.

Под этой суммой ЕК понимает объемы двусторонней торговли России и стран ЕС (импорта и экспорта), существовавшие в 2021 году, но теперь невозможные из-за формальных санкций.

Ранее представители ЕС сообщали, что в общей сложности новые запреты затронут поставки из России на сумму 7 миллиардов евро. Если учесть эту сумму, то ограничения на импорт почти достигают отметки в 90 миллиардов евро. Эта цифра включает поставки российских нефти и нефтепродуктов на 65 миллиардов евро, которые должны быть прекращены к началу следующего года.

Напомним, 6 октября Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России. Он предусматривает ограничения как в отношении отдельных физических и юридических лиц, так и против целых отраслей экономики.

Санкции впервые предусматривают "нефтяной потолок": запрет на морскую транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного верхнего предела (его обозначат позже).

Также новые санкции ЕС против России расширяют запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик и сигареты, предусматривают наказание для участников схем обхода санкций.

Вводится запрет на оказание IT, архитектурных, инженерных и юридических услуг российским организациям.

Новый пакет санкций ЕС вводит запрет на обслуживание криптокошельков граждан и резидентов России.

Введены новые ограничения на экспорт продуктов ВПК, сырья и тех изделий авиационной промышленности.

Теги: еврокомиссия, санкции, россия



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