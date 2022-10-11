11 Октября 2022
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Общество В России
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из России

Жители России могут остаться без привычных зарубежных интернет-браузеров - Safari, Edge или Chrome.

Как сообщили участники рынка, сертификаты безопасности доступа к ресурсам Рунета — даже те, что выданы отечественными организациями, — могут быть заблокированы в иностранных приложениях. Как говорят эксперты, чтобы обезопасить от утечек данных и интернет-локаутов, стоит пользоваться отечественными браузерами.

Сертификат сайта — это его цифровая подпись, которая подтверждает подлинность ресурса. Ответом России на санкции стала выдача собственных сертификатов — с марта этим занимается Национальный удостоверяющий центр. В то же время есть и опасения, что, когда сайтов и пользователей отечественных сертификатов станет больше, западные разработчики могут перестать им «доверять» и заблокировать такие сертификаты на уровне собственных браузеров, сообщают Известия.

Теги: сайты, интернет



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