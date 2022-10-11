СМИ: Россия готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром

Россия готовится к запуску рейсов с Северным Кипром.

Также будет открыт консульский пункт в северной Никосии. Как ожидается, это произойдет до конца текущего года. Запуск авиасообщения и открытие пункта не означают дипломатического признания — это будет сделано для обслуживания российских граждан, живущих на севере Кипра, которых насчитывается около 10 тыс., сообщают "Известия" со ссылкой на высокопоставленные осведомленные источники.

Аналогично свои консульские учреждения в северной части острова открывают западные страны, называя их "офисами" и не уточняя, что они находятся в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК). Как заявили в парламенте Турции, Анкара будет только приветствовать запуск рейсов в ТРСК, но позицию Турции по тому же Крыму этот шаг вряд ли изменит.