11 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Владимир Новиков www.itogi.ru

В России сократились продажи страховых полисов и кредитование

По итогам первого полугодия 2022 года комиссии банков по продвижению страховых продуктов упали вдвое год к году.

Это связано не только со снижением объемов розничного кредитования, но и слабой динамикой на рынке страхования жизни. Объем премий, полученных страховыми компаниями через банки за первое полугодие, сократился до 225 млрд руб. (минус 30%), следует из обзора "Эксперт РА". Почти на 60% сократилось страхование от несчастных случаев и болезней, связанных с выдачей потребительских кредитов, что вызвано падением рынка из-за резкого роста ставок. Рост ставок по вкладам и ограничения в выборе финансовых инструментов для инвестирования в программах страхования жизни привели к снижению на 16% объемов инвестиционного страхования жизни, реализуемого через банки.

На этом фоне комиссии банков по продвижению страховых продуктов сократились вдвое, до 66 млрд руб. В частности, объем уплаченных комиссий в страховании, связанных с выдачей кредитов, упал почти на 60%. Однако доля этих комиссий не изменилась, сохранившись на уровне 77%, в то время как доля комиссии по ИСЖ снизилась с 23% до 16%.

Эксперты сообщили о дальнейшем сокращении комиссий банков до 60% по итогам года, в том числе на фоне слабого восстановления кредитования. Восполнить потери банкиры смогут за счет возвращения комиссий за ведение счета, а также продажи пакетных продуктов, сообщает "Коммерсант".

Теги: кредитование, страхование, банки



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