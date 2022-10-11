11 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Суд вынес приговор свердловчанке, зарезавшей 9-месячного сына

Свердловский областной суд вынес приговор 21-летней Альбине из села Клевакинское, виновной в убийстве своего 9-месячного сына.

Напомним, что по версии следствия девушка могла приревновать своего сожителя к соседке. Преследуя личные мотивы, в ночь с 1 на 2 февраля осужденная взяла нож и зарезала младенца. После она хотела причинить вред и себе, однако вернувшийся домой мужчина остановил ее. Девушку госпитализировали, ребенка спасти не удалось.

После того, как Альбину выписали из больницы, ее сразу же перевезли в СИЗО, где она находилась до оглашения приговора.

Гособвинение запрашивало для горе-матери 14 лет колонии общего режима и 1,5 года ограничения свободы. Несмотря на это, Свердловский областной суд приговорил подсудимую к 12 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован сторонами.

Теги: сын, нож, убийство, суд



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