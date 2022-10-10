В "Газпроме" напомнили о найденной около "Северного потока" взрывотехнике НАТО

Взрывотехника НАТО уже обнаруживала себя около газопровода "Северный поток", заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Сегодня необходимо напомнить о события на газопроводе "Северный поток", которые уже были зафиксированы ранее. Этот случай хорошо известен. 6 ноября 2015 г. при плановом визуальном обследовании газопровода "Северный поток" (1) был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин "Морская лиса". Он лежал в пространстве между газопроводами, четко у одной из ниток", - заявил он в эфире "России-24", его слова приводит "Интерфакс".

Точка обнаружения устройства – 651-й километр, глубина – 40 м.

"Тогда взрывное устройство извлекли и обезвредили шведские вооруженные силы. Транспортировка газа, остановленная из-за ЧП, была возобновлена. НАТО заявило о том, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такое учение НАТО. Когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом", - заявил представитель "Газпрома".