10 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Посольство Казахстана просит своих граждан покинуть Украину

Посольство Казахстана в Киеве просит своих граждан по возможности покинуть территорию Украины, а тех, кто находится в стране, соблюдать меры безопасности.

"В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине, посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах", - цитирует "Интерфакс" сообщение дипведомства.

Напомним, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов высказался о предоставлении Вашингтоном Киеву оружия.

"Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжёлым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны", - сказал Антонов.

Теги: Посольство Казахстана, Украина, граждане



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