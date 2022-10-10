10 Октября 2022
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Экономика Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Дефицит метро в Петербурге восполнят на федеральные средства

За счет инфраструктурного кредита планируют продлить оранжевую и коричневую ветки.

метро, шахта, строительство метро(2022)|Фото: https://tm377.ru/

Инфраструктурный кредит в сумме 8 млрд рублей выделят Санкт-Петербургу для строительства метро. Средства в долях 6,3 млрд и 1,7 млрд рублей пойдут на развитие коричневой и оранжевой веток подземки.

В Смольном сообщили, что город на Неве получит средства из федерального бюджета на развитие метро. Около 6,3 млрд рублей пойдет на строительство ветки от еще не построенных станций «Казаковская» («Юго-Западная») и «Обводный канал-2», а также участка от «Казаковской» до «Путиловской». Еще на 1,7 млрд рублей построят участок подземки от станции «Спасская» до «Морского фасада» (также пока существующего только в планах).

Напомним, что в недавно утвержденный генеральный план развития города до 2040 года вошли планы по строительству 89 станций метро. Как признают эксперты, цифра весьма амбициозна, однако звучит уже не в первый раз. Еще при предыдущем губернаторе, в 2018 году были озвучены намерения довести число станций метро в Петербурге до 89. К 2027 году должны были появиться 18 новых станций и 40 км подземки.

В 2019 году открыли три новые станции – «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары», и те строили с 2013 года. Текущие планы включают намерения построить 89 новых станций метро и 139 км подземки. В настоящее время протяженность линии метро составляет 124 км, функционирует 72 станции. Примечательно, что по планам, утвержденным еще в 80-е, к 2025 году петербургское метро должно было насчитывать 160 станций, включая кольцевую линию и два полукольца. О том, что реализации они не получат, стало ясно еще в 2000-х.

Существует еще одна программа развития городской инфраструктуры, тесно связанная с метро и также пока остающаяся только в планах. Это программа постройки 61 транспортно-пересадочных узлов, предложенная Комитетом по транспорту в 2014 году. Сообщалось, что ТПУ будут строить трех уровней. При городских вокзалах (Московский, Финляндский, Ладожский, Витебский), в аэропорту Пулково, в пассажирском порту «Морской фасад» и на автовокзалах ТПУ должны были объединить международный, междугородный, и внутригородской транспорт. Еще часть ТПУ должны были появиться при железнодорожных платформах для пересадки на междугородний транспорт. И еще 30 – при станциях метро, включая те, что еще не были построены. Первая попытка создать что-то похожее на ТПУ была предпринята в районе Ладожского вокзала, но эффективность его реализации эксперты сочли, скорее, неудачной.

Ситуация могла бы измениться в ближайшее время. В прошлом году компания «Мегалайн» предложила вложить 186 млрд рублей в реализацию программы по строительству сети из 61 ТПУ. С инвестором заключили соглашение. Были определены первостепенные хабы – «Старая Деревня», «Гражданский проспект», «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко». Масштабный инфраструктурный проект поддержала федеральная структура «Агентство стратегических инициатив», презентовав его президенту Владимиру Путину в рамках выставки к юбилею АСИ.

Однако бурные обсуждения снова не перешли к делу. Несмотря на разговоры о необходимости привлекать инвесторов к развитию города на сегодня в транспортном секторе не видят смысла в реализации ТПУ. При этом в проект Генплана их строительство все-таки включили, но лишь 39 объектов.

В текущем году все внимание чиновников сосредоточено на реализации транспортной реформы, цель которой – стимулировать горожан чаще пользоваться городским транспортом, в частности метро. При этом вместо обещанных новых станций старые закрываются на ремонт. Так, в октябре закроется одна из самых загруженных – «Чернышевская». Город отказывается от помощи инвесторов, но просит средства на транспорт у федерального бюджета (ранее – на строительство развязки ЗСД в районе Шкиперского протока и Витебской развязки).

В то же время Ленобласть от помощи инвесторов отказываться не стала. Известно, что региональные власти заключили соглашение с тем же «Мегалайном» на постройку ТПУ в «Кудрово». Инвестиции помогут областному бюджету сэкономить 60 млрд рублей.

Теги: петербургское метро, подземка, город на неве, смольный, мегалайн,



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