Украинские СМИ: Система ПВО не справилась с таким количество ракет

Украинские телеграм-каналы пишут, что украинская ПВО просто не справилась с большим количество ракет, выпущенных по объектам инфраструктуру в крупных городах.

Сегодня утром взрывы прогремели в Киеве, Хмельницком, Тернополе, Житомире, Львове, Днепропетровске, Харькове и многих других городах. По всей республике объявлена воздушная тревога.

"Всю систему перегрузили, и теперь процент сбитых целей упал в 5 раз", - сообщает "Резидент".

Накануне источник в офисе Зеленского сообщил, что большинство ПВО вокруг Киева были передислоцированы в район Хмельницкой и Ровенской АЭС для отражения возможных ракетных ударов. Об этом британская разведка предупреждала режим, и тот последовал совету. Но это и ослабило систему ПВО Киева.

Отмечается, что в ряде городов начались перебои со светом, мобильной связью, интернетом, водой, нарушено движение поездов.

Ряд каналов пишут, что это ответ России на удар по Крымскому мосту и что Москва будто бы выдвинет Киеву некий ультиматум. Но Зеленский гарантированно его отвергнет.

Блогер Анатолий Шарий возмущен ударом по Крымскому мосту, который и стал причиной сегодняшних ударов.

"Зеленский из безопасного места выкладывает видео обстрелов и проклинает агрессора. Кто мог бы объяснить: принимая решение о теракте на мосту, НА ЧТО именно он рассчитывал? Я не говорю о точности прилетов и вообще об адекватности обстрела ЛЮБОГО города. Я говорю об ожидании лично Зеленского от теракта на мосту", - написал Шарий.

"Украина и Киев сегодня - это результат ранее принятых решений и действий Зеленского", - заявил экс-депутат Рады Илья Кива.

Интересно, что вчера, после взрыва на Крымском мосту, власти в Киеве стали бахвалиться терактом, но позже неожиданно, видимо, после указаний с Запада, открестились от него.