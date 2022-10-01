02 Октября 2022
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Армия и ВПК
Фото: vk.com/ramzan / пресс-служба главы Чеченской Республики

Кадыров предложил объявить военное положение на приграничных территориях и использовать маломощное ядерное вооружение  

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале прокомментировал ситуацию с отводом войск из Красного Лимана, о котором сегодня сообщили в Минобороны РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, он обрушился с критикой на генерал-полковника Александра Лапина, который якобы руководил обороной этого участка.

"Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа. Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. Еще две недели назад о том, что наши бойцы могут стать легкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа "Ахмат", мой дорогой брат Апты Алаудинов. В свою очередь я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление. Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории", - пишет Кадыров.

Он также заявил, что генерал-полковника Лапина "покрывают наверху руководители в Генштабе".

"Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор. Армейский непотизм не доведет до хорошего. В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время. Нам не хватило Изюма? Еще тогда я говорил: стреляйте по военному скоплению противника в захваченном фашистами Изюме, тем более что наша артиллерия на тот момент имела такую возможность. Разом покончили бы с главными сатанистами и фашистами. Мы должны проводить СВО в полном смысле слова, а не заигрываться. Использовать любую возможность и любое оружие для защиты нашей территории. До сих пор обстреливается Донецк. Жители присоединившихся четырех территорий хотят быть защищенными", - подчеркнул глава Чеченской республики.

Кадыров также заявил, что считает необходимым принять более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения.

Напомним, в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи. Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении.

Теги: Кадыров, Красный Лиман, ядерное вооружение, военное положение, Александр Лапин



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