Возрастные изменения Байдена ставят под вопрос возможность его переизбрания

Изменения в состоянии и поведении президента США Джо Байдена, связанные с его возрастом, ставят под вопрос возможность проведения им успешной предвыборной кампании в 2024 году, сообщает обозреватель газеты The Washington Post Меган Макардал.

"Задолго до того как наш президент начал общаться с мертвыми в Белом доме, было очевидно, что расцвет Джо Байдена уже позади", - цитирует издание ТАСС.

Журналистка The Washington Post имела ввиду ситуацию, которая произошла ранее на этой неделе на конференции, проводившейся в Белом доме. Байден, которому в этому году исполнится 80 лет, выступая там с речью, начал искать среди присутствовавших члена Конгресса США Джеки Валорски (республиканка от штата Индиана), погибшую в ДТП в августе.

В статье говорится, что из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, количество мероприятий и выступлений кандидатов в рамках предвыборной кампании в 2020 году оказалось значительно сокращено, что сыграло в пользу Байдена. Обычно, отмечает Макардал, кандидаты участвуют в одном за другим публичных мероприятиях и "возраст является явным недостатком в этом начинании, хотя, очевидно, и не фатальным".

Байден в своих выступлениях часто допускает различные оговорки и заминки. Это, уверена журналистка, объясняется его возрастом, однако она усомнилась, что причиной такого поведения является деменция

"[Это] не деменция, как недавно предположил Трамп, просто моменты, когда он, казалось, пытался подобрать слова или немного запутался. <...> Достаточно посмотреть видеозаписи 10-летней давности, чтобы понять, что сейчас президент выглядит гораздо более медлительным, чем раньше. Это не значит, что он не подходит для того, чтобы быть президентом, его не будут просить урегулировать внешнеполитические кризисы, разгадывая кроссворды на скорость", - пояснила она.

"Однако, как отметил недавно сам Байден, чрезвычайная фаза пандемии закончилась. <...> Это означает, что если Байден будет баллотироваться в 2024 году, ему придется ответить на вопрос, от которого судьба уберегла его в 2020 году: достаточно ли он силен, чтобы вести победную кампанию в очном формате? А если нет, то готовы ли избиратели все равно за него голосовать?" - подытожила Макардал.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года. Ранее Байден заявил, что он намерен участвовать в президентской гонке, однако окончательное "твердое решение" на этот счет принимать пока рано.