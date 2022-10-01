02 Октября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Росавиация прокомментировала неизбрание России в совет ICAO

На выборах в Совет ИКАО Россия получила поддержку 80 государств-членов организации (при требуемом минимуме 86). Это не позволило Российской Федерации быть избранной членом Совета по первой группе государств ИКАО.

Согласно правилам постоянных процедур при голосовании в Совет, с учетом неизбрания 11-го члена Совета, требуется переголосование. Однако российский делегации в этом было отказано.

В пресс-службе Росавиации сообщили Накануне.RU, что считают это недружественное решение коалиции стран политическим, и полагают, что оно носит временный характер.

"Вклад нашей страны в развитие международный авиации имеет признание во всем мире. Ряд наших инициатив были приняты в рамках ИКАО как стандарты и используются государствами для развития безопасного международного воздушного сообщения. РФ сохраняет за собой право полноправного членства в Международной организации и продолжит свою работу через представительство России в ИКАО, а также в профильных рабочих группах ИКАО. Россия будет как и раньше в своей деятельности придерживаться рекомендованной практике и стандартам ИКАО, продолжая обеспечить высокие стандарты безопасности полетов. На выполнение международных полетов российскими авиакомпаниями в дружественные страны данное решение не повлияет, так как такое взаимодействие основывается на двухсторонних договорённостях в области воздушного сообщения", - говорится в сообщении.

Теги: Росавиация, совет ICAO



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