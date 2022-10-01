Вице-премьер РФ Александр Новак посетил "Сургутнефтегаз"

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак посетил с рабочей поездкой Сургут, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 45-летия основания "Сургутнефтегаза", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кабмина.

Вице-премьер поздравил сотрудников объединения с юбилеем и отметил, что компания внесла существенный вклад в формирование современной нефтегазовой отрасли России.

"70–80-е годы прошлого века стали для предприятия временем масштабного освоения месторождений на бескрайних территориях Сибири. Самоотверженный труд и энтузиазм сургутских нефтяников позволили выйти на рекордные объёмы добычи нефти в кратчайшие сроки. Сегодня “Сургутнефтегаз” – высокотехнологичная компания с современной научной базой, высоким уровнем автоматизации производств. Предприятие также отличает максимально эффективное использование ресурсов, стремление к повышению экологичности производства. Особое внимание в компании уделяется развитию кадрового потенциала", – подчеркнул Александр Новак.

Вице-премьер также вручил государственные награды сотрудникам предприятия и посетил Центр политехнического обучения "Сургутнефтегаза" для персонала компании.