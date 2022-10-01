В Екатеринбурге произошел пожар на складе с химикатами

В Екатеринбурге сегодня вечером произошел пожар в промышленной зоне на ул. Бахчиванджи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на вызов пожарные обнаружили, что на площади 300 кв. м горят склад с химикатами и ангар. В тушении задействовали 42 человека личного состава и 15 единиц спецтехники.

В 19.53 пожар локализовали на площади 450 кв. м. В 20.36 открытое горение на пожаре по ул.Бахчиванджи было ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Как уточнили в ведомстве, при пожаре никто не пострадал. Причины пожара выясняются.