01 Октября 2022
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Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Минобороны РФ сообщило об отводе войск из Красного Лимана

Минобороны РФ сообщило, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи.

"Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении", - об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент Накануне.RU.

Также сообщается, что массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты.

Теги: Минобороны РФ, спецоперация, Красный Лиман



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