Глава МВД наградил ученика ижевской школы, где устроили стрельбу, за решительность и мужество

Глава МВД Владимир Колокольцев наградил ученика 10 "Б" класса школы №88 Ижевска за решительность и мужество, проявленные во время нападения на школу стрелка. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

26 сентября во время нападения на школу молодой человек проявил смелость и самоотверженность в условиях, сопряженных с риском для жизни. Несмотря на полученное пулевое ранение, он немедленно направился в кабинет директора школы, чтобы предупредить о грозящей ученикам и преподавателям опасности. Благодаря действиям старшеклассника появилась возможность оперативно начать эвакуацию.

Затем Александр стал помогать директору и педагогам выводить детей в безопасные места. В это время его заметили сотрудники МЧС России и убедили обратиться за медицинской помощью.

За решительность и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, Александр Стерхов награжден медалью МВД России "За вклад в укрепление правопорядка".

Напомним, по последним данным, жертвами стрелка из Ижевска стали 13 человек (шестеро взрослых, семеро несовершеннолетних), ранено 14 детей и семеро взрослых. Соседи описали нападавшего словами "скрытный", "замкнутый", уточнив, что он жил с мамой и бабушкой, а девушки у него не было.