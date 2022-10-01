01 Октября 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Politico: Просьба Зеленского ускоренно принять Украину в НАТО застала США врасплох

Призыв Владимира Зеленского к ускоренному вступлению Украины в НАТО стал неожиданностью для администрации Джо Байдена. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников, близких к Белому дому.

Напомним, призыв Зеленского последовал вчера сразу за подписанием договора о принятии в состав России четырех новых субъектов. Но статья 5 устава НАТО требует военной защиты любого государства-члена. И Запад опасается, что немедленное вступление Украины в НАТО приведет к войне между США и Россией. Поэтому в Белом доме считают, что сейчас не время.

О риске прямого столкновения с Россией пишет и The New York Times. Также отмечается несоответствие Украины требованиям Альянса. В целом эксперты считают, что вступление Украины в НАТО сегодня представляется нереалистичным.

The Washington Post отмечает, что Западу нет нужды принимать Украину в НАТО.

Украинские телеграм-каналы пишут о том, что в Киеве не рассчитывали на столь сдержанную реакцию Запада. Инициатива не была согласована с западными хозяевами и была рассчитана то, что общественное мнение подтолкнет западных политиков согласиться с просьбой Зеленского. Но хитрость не сработала.

Теги: Украина, НАТО



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