Конституционный суд России рассматривает обращение президента по поводу присоединения новых регионов

Конституционный суд России принял к рассмотрению четырех обращений президента РФ о проверке конституционности подписанных в пятницу договоров о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, сообщает ТАСС.

Обращения поступили в суд накануне вечером. Результаты будут опубликованы в ближайшее время.

Сведения о регистрации четырех обращений президента без информации об их предмете были опубликованы на сайте КС РФ в ночь на субботу. В суде подтвердили, что эти обращения касаются проверки подписанных в пятницу договоров.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал договоры о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Согласно законодательству, для дальнейшего рассмотрения этих договоров Госдумой и Советом Федерации необходимо заключение Конституционного суда о том, что подписанные соглашения не нарушают устоявшиеся нормы права.