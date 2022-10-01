01 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Махонин заявил о решении проблем с размещением мобилизованных в Елани

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале рассказал о результатах проверки Виктора Батмазова учебного центра Елани, куда прибыли мобилизованные прикамцы, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона сообщил, что, все проблемы с размещением решены.

"По моему поручению министр территориальной безопасности Пермского края, генерал-майор Виктор Батмазов посетил Елань, где находятся мобилизованные из Прикамья. В учебном центре были сложности из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов. На сегодня все они уже решены. Нашим мужикам выдали форму, они спят в казармах, с питанием тоже всё нормально, привезли аптечки", - заявил губернатор.

Дмитрий Махонин прокомментировал и ставшие резонансными видеозаписи. Он заявил, что причиной их появления стали "усталость и эмоции".

"По поводу ставших резонансными видео говорят, что усталость и эмоции взяли верх, в тот момент еще не перестроились. Сейчас у всех уже боевой настрой, осваиваются, знакомятся друг с другом. Договорились, что будут поддерживать связь и обращаться к нам, если возникнут вопросы", - написал губернатор.

В качестве доказательства он опубликовал видеозапись с бойцами из учебного центра.

Напомним, ранее мобилизованные жители Лысьвы пожаловались на переполненный пункт сбора. Сообщалось, что мужчины ожидают своей очереди по несколько часов, спят на полу в обнимку с вещами и буквально занимают каждый метр здания.

Еще в одном видео мобилизованные из Березников сообщали, что их, якобы бросили ночевать в поле. Однако власти Прикамья эту информацию отрицали, ссылаясь на командира части. Позднее, по данным СМИ, автора видеоролика задержала военная полиция. Readovka со ссылкой на Минобороны сообщало, что с мужчиной просто провели беседу, в которой разъяснили все вопросы. Сейчас он, по данным военного ведомства, определен в свое подразделение и готовится к проведению занятий.

Теги: мобилизация, ЕЛань, Учебный центр, Виктор Батмазов, Дмитрий Махонин, проверка



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