01 Октября 2022
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
Фото: ГУ МЧС по Московской области

В Коломне пять человек пострадали при взрыве газа в девятиэтажке

В ночь на субботу в Коломне произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме по ул. Проспект Кирова, 30, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области

"01.10.2022 в 01.01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о взрыве газо-воздушной смеси в квартире в городском округе Коломна, Проспект Кирова, дом 30. В результате повреждена общая перегородка стены между треями квартирами, несущие конструкции не повреждены. Пожара не последовало. Проводится проверка газового оборудования. Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: 15 единиц техники, 44 человека из них от МЧС 11 человек и три единицы техники", - говорится в сообщении.

Всего травмы получили пять человек.

Взрыв газа в Коломне(2022)|Фото: ГУ МЧС по Московской области

В результате ЧП были эвакуированы 130 человек, все они уже вернулись домой.

Теги: взрыв газа, Коломна, пострадавшие



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