01 Октября 2022
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Политика Приволжский ФО
Фото: Накануне.RU

Все чаще слышишь, что было бы неплохо пересмотреть результаты приватизации 90-х — Пригожин

РИА Накануне.RU попросило подтвердить или опровергнуть бизнесмена Евгения Пригожина информацию о том, что он посещал исправительные колонии в Оренбургской области. Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба «Конкорд».

«Действительно, меня могли видеть в Оренбургской области. Был я в колониях или нет, я не помню, но, чтобы расширить свой кругозор, я заехал в удивительный город Орск», — ответил Пригожин.

При этом бизнесмен добавил, что, по одной из версий, Орск является аббревиатурой, которая означает «отдельный район ссыльных каторжников». Район обладает двумя «удивительными вещами». Речь идет о семикилометровой очереди на границе с Казахстаном и металлургическом комбинате, который, по словам местного населения, в течение долгого времени принадлежал Алишеру Усманову.

«Я не уточнил, видели ли товарища Усманова среди мобилизованных. На казахской границе я его тоже не разглядел. Однако с уверенностью могу сказать, что тот самый убитый комбинат, который, судя по всему, приносит ему кучу бабла, никоим образом не делает счастливыми жителей города. Так же как не видел, чтобы товарищ Усманов приносил пользу тем, кто уходит на фронт. Если я ошибаюсь, поправьте меня», — добавил предприниматель.

Во время беседы с местным населением бизнесмен также узнал, что жителей все еще беспокоят итоги приватизации 90-х, поскольку Орск в советское время не был бедным городом. При этом россияне все чаще говорят, что было бы неплохо пересмотреть результаты приватизации.

Теги: итоги приватизации, евгений пригожин, алишер усманов, орск



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