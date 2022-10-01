01 Октября 2022
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Путин рассказал об ошибках при частичной...

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Армия и ВПК В России Москва
Фото: Накануне.RU

В России на месяц перенесли осенний призыв из-за перегруженных военкоматов

В России на месяц перенесли начало осеннего призыва. Он стартует не 1 октября, а 1 ноября из-за перегрузки военкоматов, возникшей с начала частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщают РИА "Новости".

"Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников", — сообщил Песков.

Указ об осеннем призыве накануне подписал президент РФ Владимир Путин. С 1 ноября по 31 декабря в армию призовут 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Напомним, с 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — как подчеркивал Путин, это прежде всего те, кто проходил военную службу и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Теги: осенний призыв, армия, военкоматы, мобилизация



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