В России на месяц перенесли осенний призыв из-за перегруженных военкоматов

В России на месяц перенесли начало осеннего призыва. Он стартует не 1 октября, а 1 ноября из-за перегрузки военкоматов, возникшей с начала частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщают РИА "Новости".

"Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников", — сообщил Песков.

Указ об осеннем призыве накануне подписал президент РФ Владимир Путин. С 1 ноября по 31 декабря в армию призовут 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Напомним, с 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — как подчеркивал Путин, это прежде всего те, кто проходил военную службу и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.