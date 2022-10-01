На трассе Пермь-Екатеринбург большегруз столкнулся с "легковушкой". Есть жертвы

Сегодня ночью на трассе Пермь-Екатеринбург рядом с поселком Ергач произошло смертельное ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья, примерно в 02.20 на 67 км трассы 50-летний мужчина, управляя большегрузом "Ваф", по не установленным пока причинам выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с "Дэу Нексия".

"В результате ДТП погибли 19-летний водитель и 43-летняя пассажирка легкового автомобиля. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили еще два пассажира "Дэу": 20-летний молодой человек и семилетний ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу. В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.