01 Октября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.ru

Финляндия планирует огородиться от России

Финляндия рассматривает возможность строительства забора на части границы с Россией. Республика может построить забор в юго-восточной части границы с Россией в ближайшие два - три года. Планируется оградить только 10-20% границы протяженностью 1 300 км. 

О том, что вопрос строительства забора рассматривается заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто в опубликованном в субботу интервью испанской газете El Mundo, которое цитирует ТАСС.

"Сейчас на границе очень спокойно, военных угроз нет, потому что Россия концентрирует большую часть своих войск на Украине. Но есть и другие концепции угроз, как то, что сделала Белоруссия с Польшей. В этих условиях, похоже, что сооружение пограничного забора помогло защитить территорию. И это дебаты, которые мы ведем в Финляндии с пограничными властями: были ли бы эти инвестиции в определенных районах границы выгодными", - приводит издание слова министра.

Также Пекка Хаависто прокомментировал решение  властей Финляндии о закрытии границы для туристов из РФ. Он заявил, что их нация следует законам.

"Поскольку мы не считаем, что каждый из российских туристов представляет угрозу для [национальной безопасности] Финляндии, нам пришлось воспользоваться еще одним пунктом Шенгенского законодательства: перемещение может быть ограничено, если оно представляет угрозу для внешней политики страны", - сказал он.

"Нам пришлось проявить творческий подход, а необходимость прибегать к использованию творческого подхода при осуществлении законодательной деятельности никогда не бывает хорошей новостью, но это инструмент, который мы нашли. Россияне, которым другие страны Балтии отказали в доступе, могли въезжать через Финляндию и попасть в эти страны через Шенгенскую зону. Это представляет риск для наших международных отношений", - заявил он.

 

Теги: граница, Финляндия, забор



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