01 Октября 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

В Белом доме заявили, что сейчас не время для принятия Украины в НАТО

Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

"Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка "на земле", а процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время", — сказал он.

При этом Салливан подчеркнул, что Вашингтон не отказывается от поддержки политики "открытых дверей" для НАТО. Также он напомнил, что все решения о принятии новых членов должны быть согласованы 30 странами, входящими в блок.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к жителям страны, подписал "заявку на ускоренное присоединение" его страны к НАТО. Политик заявил, что его страна и так фактически является членом альянса.

Ранее Украина уже подавала заявку в НАТО - в 2008 году. В мае украинские власти отмечали, что она остается действующей и не отзывалась.

Как сообщало Накануне.RU, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале оценил заявку президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном вступлении Украины в НАТО, как мольбу североатлантическому альянсу ускорить начало третьей мировой войны.

"Явно накрыло парня", - иронично высказался политик.

Теги: Украина, НАТО, заявка, Зеленский, Белый дом, Джейк Салливан



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