Из охваченного беспорядками Казахстана вывезли почти 1,5 тысячи россиян

Из Казахстана, где уже несколько дней продолжаются массовые беспорядки, вывезли более 1,4 тысяч россиян.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел РФ, по данным на вечер воскресенья 13 рейсов ВКС вывезли из Алма-Аты 1 тыс. 422 человек.

По состоянию на 17.00 по московскому времени два самолета приземлились в аэропорту "Чкаловский".

Напомним, что в понедельник, 10 января, состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Она пройдет в режиме видеоконференции под председательством Армении, участие в ней примет президент России Владимир Путин. На сессии будет обсуждаться вопрос "О ситуации в республике Казахстан и мерах по ее нормализации".