10 Января 2022
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Политика В России За рубежом
чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

Госсекретарь США высказался о предстоящих переговорах с Россией в Женеве

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен высказался о предстоящих переговорах делегаций США и России в Женеве.

"Сейчас перед нами предстает возможность путем диалога и дипломатии увидеть, удастся ли нам разрешить легитимные озабоченности России (по НАТО). А также многочисленные озабоченности других стран относительно поведения России в Европе", - заявил Блинкен в интервью CNN.

Как пишет РИА Новости, при этом он подчеркнул, что США считают путь дипломатии и диалога наиболее предпочтительным к России, однако готовы задействовать "решительные меры в случае, если та пойдет по пути конфронтации".

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ не исключают, что диалог с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться лишь одной встречей.

Теги: США, Россия, переговоры



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