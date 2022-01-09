Госсекретарь США высказался о предстоящих переговорах с Россией в Женеве

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен высказался о предстоящих переговорах делегаций США и России в Женеве.

"Сейчас перед нами предстает возможность путем диалога и дипломатии увидеть, удастся ли нам разрешить легитимные озабоченности России (по НАТО). А также многочисленные озабоченности других стран относительно поведения России в Европе", - заявил Блинкен в интервью CNN.

Как пишет РИА Новости, при этом он подчеркнул, что США считают путь дипломатии и диалога наиболее предпочтительным к России, однако готовы задействовать "решительные меры в случае, если та пойдет по пути конфронтации".

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ не исключают, что диалог с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться лишь одной встречей.