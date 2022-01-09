Команда уральского гонщика Карякина попала в серьезную аварию на этапе "Дакара"

Экипаж известного уральского гонщика Сергея Карякина попал в серьезную аварию на седьмом этапе ралли "Дакар". Об этом сегодня сообщил штурман команды Карякина Антон Власюк.

Как рассказал он в коротком видео у себя в Instagram, экипаж выбыл из соревнований.

"Мне очень тяжело об этом говорить, но "Дакар" для нас в 2022 году закончен. Мы ехали по треку, здесь была ловушка организаторов и многие экипажи заблудились. Один из экипажей ехал в лоб каналу, выскочил из-за этой горы, и у нас произошло лобовое столкновение. К сожалению, машину восстановить после такого удара невозможно", - рассказал Власюк.

По его словам, у штурмана экипажа 333 может быть сломан позвоночник.

"Вызвали вертолет. Сейчас ждем поддержки с воздуха", - добавил Антон.

Напомним, ранее Сергей Карякин заявлял, что он откажется от чемпионата мира ради участия в "Дакаре-2022".