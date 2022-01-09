09 Января 2022
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Антон Власюк (2022) | Фото: instagram.com/vlasiuk_rally

Команда уральского гонщика Карякина попала в серьезную аварию на этапе "Дакара"

Экипаж известного уральского гонщика Сергея Карякина попал в серьезную аварию на седьмом этапе ралли "Дакар". Об этом сегодня сообщил штурман команды Карякина Антон Власюк.

Как рассказал он в коротком видео у себя в Instagram, экипаж выбыл из соревнований.

"Мне очень тяжело об этом говорить, но "Дакар" для нас в 2022 году закончен. Мы ехали по треку, здесь была ловушка организаторов и многие экипажи заблудились. Один из экипажей ехал в лоб каналу, выскочил из-за этой горы, и у нас произошло лобовое столкновение. К сожалению, машину восстановить после такого удара невозможно", - рассказал Власюк.

Антон Власюк(2022)|Фото: instagram.com/vlasiuk_rally

По его словам, у штурмана экипажа 333 может быть сломан позвоночник.

"Вызвали вертолет. Сейчас ждем поддержки с воздуха", - добавил Антон.

Напомним, ранее Сергей Карякин заявлял, что он откажется от чемпионата мира ради участия в "Дакаре-2022".

Теги: Дакар, Карякин, авария, гонка



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Ранее 18.01.2021 11:50 Мск Уральский гонщик Сергей Карякин намерен участвовать в "Дакаре" в следующем году
Ранее 06.10.2020 09:20 Мск Уральский гонщик Сергей Карякин может пропустить Dakar 2021 из-за отсутствия средств


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