09 Января 2022
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Политика Санкт-Петербург
смольный, правительство санкт-петербурга (2021) | Фото: Regnum/ Дарья Драй

63% работников Смольного оказались потенциальными перебежчиками за границу

Примерно 5 тысяч работников петербургского правительства готовы уже сегодня сменить гражданство.

Накануне Нового года за дверями администрации Санкт-Петербурга провели закрытый опрос среди сотрудников, чтобы выявить тех, кто в дальнейшем не хотел бы связать свою карьеру в городской инстанции. Результатами данного исследования поделились в Telegram-канале «Площадь Восстания».

Подсчеты показали, что по крайней мере 63% сотрудников Смольного хотят покинуть России. Причем большая часть участников исследования готова эмигрировать в любой подходящий для этого момент. Нужно напомнить, что всего в правительстве Санкт-Петербурга трудится порядка 8 тысяч человек. То есть, около 5000 чиновников разного уровня готовы сменить место жительства.

Данный опрос показал еще более примечательный факт. Бросить кресло в администрации Северной столицы и бежать за рубеж, вопреки всем стереотипам, намереваются не только молодые люди, но даже опытные кадры с большим послужным списком.

Теги: смольный, опрос, эмиграция, северная столица



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