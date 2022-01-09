63% работников Смольного оказались потенциальными перебежчиками за границу

Примерно 5 тысяч работников петербургского правительства готовы уже сегодня сменить гражданство.

Накануне Нового года за дверями администрации Санкт-Петербурга провели закрытый опрос среди сотрудников, чтобы выявить тех, кто в дальнейшем не хотел бы связать свою карьеру в городской инстанции. Результатами данного исследования поделились в Telegram-канале «Площадь Восстания».

Подсчеты показали, что по крайней мере 63% сотрудников Смольного хотят покинуть России. Причем большая часть участников исследования готова эмигрировать в любой подходящий для этого момент. Нужно напомнить, что всего в правительстве Санкт-Петербурга трудится порядка 8 тысяч человек. То есть, около 5000 чиновников разного уровня готовы сменить место жительства.

Данный опрос показал еще более примечательный факт. Бросить кресло в администрации Северной столицы и бежать за рубеж, вопреки всем стереотипам, намереваются не только молодые люди, но даже опытные кадры с большим послужным списком.