09 Января 2022
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Происшествия В бывшем СССР
акимат Алматы, протесты в Казахстане (2022) | Фото: t.me/zakonkz

За время беспорядков в Казахстане погибли 164 человека

В Казахстане за время недавних массовых беспорядков погибли 164 человека. Об этом в воскресенье сообщил оперативный штаб республики со ссылкой на Министерство здравоохранения.
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Как пишет "Интерфакс", согласно данным штаба, в Алма-Ате погибли 103 человека. В Кызылординской области 21 жертва, в Жамбылской области – 10, в Алматинской области погибли восемь человек.

Напомним, что в ходе массовых беспорядков в Казахстане задержано уже около 6 тысяч человек.

В понедельник, 10 января, состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Она пройдет в режиме видеоконференции под председательством Армении, участие в сессии примет президент РФ Владимир Путин. Будет обсуждаться вопрос "О ситуации в республике Казахстан и мерах по ее нормализации".

Теги: Казахстан, погибшие, беспорядки



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