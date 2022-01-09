За время беспорядков в Казахстане погибли 164 человека

В Казахстане за время недавних массовых беспорядков погибли 164 человека. Об этом в воскресенье сообщил оперативный штаб республики со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Как пишет "Интерфакс", согласно данным штаба, в Алма-Ате погибли 103 человека. В Кызылординской области 21 жертва, в Жамбылской области – 10, в Алматинской области погибли восемь человек.

Напомним, что в ходе массовых беспорядков в Казахстане задержано уже около 6 тысяч человек.

В понедельник, 10 января, состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Она пройдет в режиме видеоконференции под председательством Армении, участие в сессии примет президент РФ Владимир Путин. Будет обсуждаться вопрос "О ситуации в республике Казахстан и мерах по ее нормализации".