Шойгу: Проигрывать в информационной войне мы не имеем никакого права

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об участии России в информационной войне.

По его словам, сегодня в мире идет ожесточенное противостояние в данной сфере.

"Сегодня это не просто подача информации в том или ином виде; это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах. И проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права", - заявил министр в эфире телеканала "Звезда".

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Сергей Шойгу провел переговоры с главой Минобороны США Ллойдом Джеймсом Остином. Как отмечали в Минобороны России, обсуждались "вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".