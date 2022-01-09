09 Января 2022
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Владимир Путин на саммите GMIS-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

Кремль подтвердил участие Путина в заседании Совета ОДКБ по Казахстану

В Кремле официально подтвердили, что в ближайший понедельник, 10 января, Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе президента России, сессия пройдет в режиме видеоконференции под председательством республики Армения.

"Будет обсужден вопрос "О ситуации в республике Казахстан и мерах по ее нормализации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в подавлении беспорядков в стране, назвав протестующих "террористическими бандами". После этого самолеты ВКС России начали переброску в республику своих миротворцев.

Теги: Кремль, Путин, ОДКБ, Казахстан



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