КХЛ отменила сразу три матча рижского "Динамо" из-за ковида в клубе

Сразу три матча хоккейного клуба "Динамо" из Риги отменены. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

По состоянию на 9 января у 14 игроков, одного тренера и двух представителей рижской команды ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. Их имена не называются.

"С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матчи "Динамо" Рига – "Динамо" Минск, "Металлург" – "Динамо" Рига и "Автомобилист" – "Динамо" Рига, запланированные на 12, 15 и 17 января соответственно", - говорится в сообщении.

Как уточнили в КХЛ, решение о проведении данных матчей в более поздний срок будет принято дополнительно.