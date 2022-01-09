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хоккей, КХЛ, Автомобилист, Динамо (2016) | Фото: ХК Автомобилист

КХЛ отменила сразу три матча рижского "Динамо" из-за ковида в клубе

Сразу три матча хоккейного клуба "Динамо" из Риги отменены. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

По состоянию на 9 января у 14 игроков, одного тренера и двух представителей рижской команды ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. Их имена не называются.

"С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матчи "Динамо" Рига – "Динамо" Минск, "Металлург" – "Динамо" Рига и "Автомобилист" – "Динамо" Рига, запланированные на 12, 15 и 17 января соответственно", - говорится в сообщении.

Как уточнили в КХЛ, решение о проведении данных матчей в более поздний срок будет принято дополнительно.

Теги: КХЛ, Динамо, матчи, отмена



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