09 Января 2022
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Политика В России За рубежом
коллаж, кремлевский доклад, папка, Россия, США, Кремль (2018) | Фото: Накануне.RU

МИД России: диалог по безопасности с США может ограничиться одной встречей

В Министерстве иностранных дел России не исключают, что диалог с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей.
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Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, это вполне возможный сценарий.

"И у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет", - сказал Рябков.

9-10 января Россия и США в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Сегодня стало известно, что США могут добавить Россию в список стран, к которым применяют самые суровые санкции. Экспортные ограничения в случае "российской агрессии по отношению к Киеву" могут быть сравнимы с теми, что Штаты применяют к Кубе, Сирии, КНДР и Ирану.

Теги: Россия, США, безопасность



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