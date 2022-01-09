МИД России: диалог по безопасности с США может ограничиться одной встречей

В Министерстве иностранных дел России не исключают, что диалог с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, это вполне возможный сценарий.

"И у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет", - сказал Рябков.

9-10 января Россия и США в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Сегодня стало известно, что США могут добавить Россию в список стран, к которым применяют самые суровые санкции. Экспортные ограничения в случае "российской агрессии по отношению к Киеву" могут быть сравнимы с теми, что Штаты применяют к Кубе, Сирии, КНДР и Ирану.